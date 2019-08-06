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Нашли музыку, которая успокаивает людей не хуже сильных транквилизаторов: видео

Нашли музыку, которая успокаивает людей не хуже сильных транквилизаторов: видео

Композиция Weightless британской группы Marconi Union успокоила пациентов перед операцией не хуже сильнодействующего транквилизатора.

Ученые Пенсильванского университета (США) доказали: музыка обладает настолько мощным седативным эффектом, что может заменить успокоительное.

Уровень тревоги, которую испытывают больные перед операцией, снижают с помощью медикаментов. Но у них есть побочное действие. Музыку можно применять без вреда для здоровья в любых дозах. Можно ли сравнить эффективность ее влияния с транквилизаторами?

Чтобы это выяснить, исследователи отобрали 157 пациентов университетской больницы, которые должны были перенести операцию под местным наркозом. Больных, которые согласились участвовать в исследовании, разделили на две группы.

Первым перед проведением анестезии ввели внутривенно мидазолам, другим дали послушать трехминутный фрагмент музыкальной композиции в шумоизолирующих наушниках.

via GIPHY

Уровень тревожности в первой группе был незначительно ниже, чем во второй. Однако, по словам врачей, участники второй группы были подготовлены к операции не хуже. Пульс и артериальное давление испытуемых находились в норме.

Из минусов хирурги и анестезиологи отметили, что наушники с шумоизоляцией затрудняют коммуникацию с пациентом.

Трек Weightless выбрали не просто так: эту музыку в стиле эмбиент считают самым успокаивающим в мире. Эксперименты подтвердили, что ее ритм (60 ударов в минуту) помогает замедлить пульс на 35% по сравнению с обычными показателями и снизить уровень стресса на 65%.

Слушать самую успокаивающую песню:

 

Источник: 24tv.ua

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Темы: музыка

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