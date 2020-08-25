Названо незаменимое природное лекарство для снижения уровня сахара

Корень содержит массу полезных веществ, но употреблять его нужно с осторожностью.

Не успел утихнуть ажиотажный спрос на корень имбиря, которые называли панацеей от коронавируса, как испанский диетолог Айтор Санчес снова призывает к его употреблению. В газете La Vanguardia он назвал корень незаменимым продуктом для человека.

Эксперт утверждает, что имбирь лучший природный продукт для снижения уровня сахара в крови. Однако диабетикам нужно употреблять его с большой осторожностью, потому что имбирь повышает чувствительность к инсулину.

Корень также эффективен при укачивании. Для того, чтобы избавиться от тошноты, можно съесть имбирное печенье или выпить чай с имбирем. Употребление имбиря в чистом виде может вызвать проблемы с пищеварением, предупреждает диетолог. И тут же поясняет, что для этого нужно съесть его слишком много. Если же использовать продукт в качестве специи, побочных эффектов легко избежать.

Источник: Новости Ю

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