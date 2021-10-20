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Названы эффективные способы побороть хроническую усталость

Названы эффективные способы побороть хроническую усталость

Квалифицированные медики сообщили об эффективных способах победить хроническую усталость.

Об этом пишут Актуальные новости

Согласно исследованиям специалистов из Бирмингемского университета в Британии, провоцировать усталость могут в том числе воспалительные процессы в организме.

Зачастую хроническая усталость выступает симптомом серьезных проблем со здоровьем. Человек ощущает себя подавленным и истощенным физически, поэтому ему сложно справляться с повседневными задачами.

Если проблема затянулась, возможен риск развития депрессии, поэтому в таком случае желательно не затягивать с обращением к специалисту. Также эксперты рассказали о нескольких способах противостоять хронической усталости.

Прежде всего необходимо обеспечить физическую активность, даже если возникает желание ничего не делать и оставаться на диване. Отличным решением станут прогулки, йога или поездка на велосипеде.

Кроме того, важно научиться правильно направлять свою энергию, в чем обычно способен помочь терапевт. Также иногда человеку требуется психотерапевтическая поддержка, когда индивид учится лучше справляться с усталостью.

Источник: changeua.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: здоровье

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