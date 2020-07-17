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Названы продукты, которыми просто насытиться и они не навредят фигуре

Названы продукты, которыми просто насытиться и они не навредят фигуре

Растительная пища является лучшим низкокалорийным продуктом, который легко насытит организм человека.

«Для диетолога важно иметь под рукой ряд очень низкокалорийных продуктов, которые насытят и помогут чувствовать себя хорошо, независимо от того, находитесь ли вы в процессе похудения или просто хотите поддерживать вес», — заявил испанский диетолог Палом Кентан.

Эксперт по питанию отметила, что одним из таких продуктов является огурец. В 100 граммах этого овоща содержится всего 12 калорий, поэтому его можно есть в больших количествах. Огурец отлично освежает и является лучшей закуской для лета.

А лучшим продуктом для борьбы со стрессом, когда у человека просыпается голод, и при этом источником многих витаминов является морковь.

Также специалист порекомендовала помидорыцукини, кабачкиброкколи и вареный картофель.

Из низкокалорийных (70 калорий на сто граммов) продуктов животного происхождения Палома Кентана посоветовала регулярно есть яйца.

Ученые выяснили, что ежедневное употребление одного яйца не приводит к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Также хочу предупредить, что есть очень полезные продукты, такие как орехи, авокадо, оливковое масло, которые должны быть частью рациона. Но есть их надо осторожно, так как они очень калорийные. Кроме того, есть полезные и натуральные соусы — хумус или гуакамоле. Но они могут легко дать тысячу калорий, если съесть их с хлебом или другими закусками», — предупредила диетолог.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: похудение

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