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Почему чай с лимоном называют напитком долголетия?

Почему чай с лимоном называют напитком долголетия?

Вещества, которыми чай с лимоном обеспечивает организм, обладают свойством укреплять иммунитет, улучшая защиту человека от инфекций.

По мнению ученых из США, чай с лимоном может называться напитком долголетия – благодаря его полезному эффекту увеличиваются шансы на продление жизни. Доводы специалистов опубликовало британское издание Express.

В частности, они отмечают, что добавление лимона в черный чай улучшает усвоение чайных антиоксидантов – «способность организма усваивать антиоксиданты из чая за счет лимона повышается примерно на 80 процентов».

Помимо того, сок лимона, попадающий в напиток, отличается богатым составом из полезных для поддержания здоровья веществ. При употреблении чая с лимоном происходит получение определенных доз кальция, магния, витамина С, биофлавоноидов.

Если сделать питье чая с лимоном регулярной привычкой (при отсутствии противопоказаний, разумеется), он действительно может стать для человека напитком долголетия. Перечисленные вещества могут эффективно поддерживать хорошее состояние сердца, помогают контролировать вес, улучшают пищеварение.

Вдобавок «они способствуют укреплению иммунитета, борются с инфекциями».

Следствием этого может стать увеличение продолжительности жизни, допускают специалисты.
Источник:  Новости Ю

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Темы: чай

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