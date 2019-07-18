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Почему твёрдый шампунь лучше жидкого

Почему твёрдый шампунь лучше жидкого

Даже если вы бережно относитесь к окружающей среде и покупаете шампуни в бутылках, сделанных из материалов, пригодных для вторичной переработки, скорее всего, в будущем они не будут использованы повторно.

Вероятнее, они окажутся в составе 13 млн тонн пластика, ежегодно сбрасываемого на дно мирового океана. Разумеется, из-за медленного процесса разложения пластиковых отходов последствия загрязнения чрезвычайно вредны не только для морской жизни, но и для людей.

Если вы пытаетесь сохранить планету и одновременно улучшить beauty-рутину, значит, самое время добавить в свой арсенал красоты твёрдый шампунь.

Что такое твёрдые шампуни?

По существу, твёрдые шампуни — это обычные шампуни в форме бруска. Они чрезвычайно просты в использовании. Всё, что нужно сделать — отделить небольшой кусочек средства, намочить его, взбить в пену и равномерно распределить по всей длине волос.

Почему твёрдый шампунь лучше жидкого?

Причин тому несколько. Во-первых, бруска твёрдого шампуня хватит намного дольше, чем средней бутылки обычного (1 брусок равен 3 бутылкам по 200 мл жидкого шампуня). Во-вторых, поскольку твёрдые шампуни не упакованы в пластик, покупая их, вы спасаете три пластиковые бутылки от использования.

Перечисляя преимущества твёрдых шампуней, эксперты отмечают: «Твёрдые шампуни полностью избавили от необходимости использования пластиковых бутылок, значительно снижая их экологическое воздействие и экономя производство самого пластика. Твёрдые шампуни — продукт самодостаточный, который не нуждается в упаковке. И мы этим гордимся!»

Брусок концентрированного шампуня способен выдержать до 80 использований, что делает его чрезвычайно экономным. И наконец, они просты в применении. А их твёрдая консистенция, компактная форма и лёгкий вес делает их must-have продуктом для путешествий.

Минусы твёрдого шампуня

В зависимости от типа ваших волос, из-за высокой концентрации очищающего средства в твёрдых шампунях, они, как правило, имеют более воскообразную консистенцию, которая может накапливаться в волосах. Обладательницы вьющихся волос также могут испытывать запутывания и завивание локонов.

Источник: anywellmag.com

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