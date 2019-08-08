Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:07
Просмотров: 147

Раскрыта причина и способ борьбы с болезнью Стивена Хокинга

Раскрыта причина и способ борьбы с болезнью Стивена Хокинга

Исследователи Стэнфордского университета в США открыли ключевой ген, участвующий в синтезе разрушающих нервные клетки веществ при боковом амиотрофическом склерозе (болезни Лу Герига).

Речь о недуге, которым страдал физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Согласно результатам исследования, ген RPS25 кодирует часть белкового комплекса, который способствует накоплению токсичных соединений. Когда ученые заблокировали ген в дрожжах, полученных от пациентов нейронах и плодовых мушках, уровни патогенного белка снизились на 50 процентов, а продолжительность жизни насекомых увеличилась. Кроме того, оказалось, что отключение RPS25 снижает количество белковых агрегатов в клеточных тканях, служащих моделями болезни Гентингтона и спиноцеребеллярной атаксии. При боковом амиотрофическом склерозе происходит гибель моторных нейронов. Существует множество генетических факторов развития болезни Лу Герига, однако одним из самых частых виновников является мутация в одном гене, выражающаяся в повторе одного из фрагментов ДНК. В норме гены с повторами не должны кодировать белки, однако в данном случае синтезируются патогенные белковые агрегаты, мешающие клеткам правильно функционировать.

Хокинг скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Ученый, большую часть жизни проведший в инвалидном кресле, широко известен как популяризатор науки, в последние годы значительное внимание уделял таким проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство. 
 

Источник: viknaodessa.od.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ГМО-дети: озвучили печальные подробности о китайских близнецах
Сегодня 09:19    146
Лекарства против рака последней стадии оказались эффективными: исследование
07.08.2019 09:29    221
В Японии скрестят эмбрион человека с крысой и свиньей
06.08.2019 08:29    152
Pornhub вложил 25 000 долларов в науку
23.10.2018 00:06    552
Порошенко выдал харьковским ученым гранты для исследований
19.07.2018 16:16    442
Ученые выяснили, почему творческим людям тяжело зарабатывать много денег
09.07.2018 10:56    493
Галстуки оказались вредными для здоровья - медики
08.07.2018 15:45    612
90-летний норвежский миллиардер решил потратить все свои деньги на медицинские исследования
09.12.2014 16:10    681
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 