В Японии скрестят эмбрион человека с крысой и свиньей

В Японии одобрили эксперименты над гибридными эмбрионами клеток человека и мышей, а также скрещивание эмбрионов человека и свиньи.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии одобрил заявку сотрудников Токийского университета на эксперименты с гибридными эмбрионами из клеток человека и мыши, сообщает The Asahi Shimbun.

Большое количество экспериментов для получения новых знаний о человеческих органах и их лечении проводят на других видах – мышах, крысах, обезьянах, и тому подобное. Идеальным вариантом было бы исследовать человеческие органы, но не в человеке.

Органы формируются еще до рождения, поэтому необходимо создать эмбрион, который будет содержать и клетки человека, и клетки другого вида — химеру.

Во многих странах эксперименты с химерными эмбрионами нельзя проводить или же делать это очень сложно. В США с 2015 года действует мораторий на государственное финансирование подобных опытов.

В Японии до 1 марта 2019 года действовал запрет на трансплантацию эмбрионов, содержащих клетки человека, в матку животного для вынашивания, и на продолжение любых экспериментов на причудливых эмбрионах через 14 дней и более после их создания.



Эмбрион грызуна

1 марта вышло постановление, которое изменило эти правила. Теперь описанные эмбрионы не обязательно уничтожать через две недели после образования и можно имплантировать их суррогатным матерям, животным, но не людям.

Биолог Хиромицу Накаучи (Hiromitsu Nakauchi), профессор Стэнфордского и Токийского университетов подал заявку на проведение экспериментов с химерными эмбрионами мыши и человека, и 24 июля его одобрили.

Исследователи планируют ввести плюрипотентные стволовые клетки человека в эмбрионы генетически модифицированных крыс и мышей, у которых не развивается собственная поджелудочная железа.

В течение двух лет ученые будут наблюдать за развитием грызунов с человеческой железой, отслеживая состояние внутренних органов, включая мозг. После этого биологи проведут эксперимент с эмбрионом свиней.



На протяжение 2 лет ученые будут наблюдать за эмбрионами грызунов с человеческими клетками

Раньше такие эксперименты с эмбрионами человека и животных проводили, но подопытным не позволяли развиваться. Одно из опасений таких исследований заключается в том, что у грызунов может начать формироваться человеческий мозг. Согласно условиям экспериментов, если центральная нервная система подопытных млекопитающих будет состоять на 30% из чужеродных клеток, то эксперимент остановят.

В 2018 году японские ученые совместно с коллегами из Стэнфорда создали гибрид овцы и человека, эмбрион которого прожил 28 дней. При этом плод содержал очень мало человеческих клеток – примерно одну на 10 тысяч клеток животного. Но поджелудочная железа, которая должна развиться в эмбрионах овец, так и не появилась.



Источник: 24tv.ua

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