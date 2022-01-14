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Шкодять здоров'ю: у ЄС заборонили робити кольорові татуювання

Шкодять здоровю: у ЄС заборонили робити кольорові татуювання

Пігменти, які використовуються у більшості чорнил для кольорових татуювань, можуть завдати серйозної шкоди організму людини

У Євросоюзі заборонили робити кольорові татуювання/Фото: Scott E Barbour/Getty Images

У Європейському Союзі з 4 січня заборонили використовувати пігменти Blue 15 та Green 7 для кольорових татуювань через небезпечні хімікати, які входять до їх складу. Ці пігменти використовуються у більшості кольорових фарб для тату.

У Європейському хімічному агентстві (ECHA) зазначають, що близько 4 тисяч хімікатів у чорнилах для кольорових татуювань несуть небезпеку для  організму людини. Вони можуть спровокувати рак шкіри і навіть викликати генетичні мутації.

Постачальники чорнил для татуювань раніше обіцяли зробити пігменти безпечними до кінця 2021 року, але не виконали обіцянки.

Источник: meta.ua/

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Темы: здоровье

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