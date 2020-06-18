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Создана многоразовая защитная маска: почистить ее можно с помощью зарядки для смартфона

Создана многоразовая защитная маска: почистить ее можно с помощью зарядки для смартфона

Израильские ученые создали многоразовую защитную маску, которая может самоочищаться с помощью тепла, которое возникает при подключении к зарядке для телефона.

Об этом сообщает Reuters. Процесс дезинфекции длится 30 минут. В это время маску носить нельзя.

Маска имеет такой же USB-порт, как и зарядка мобильного телефона. После подключения к сети она начинает вырабатывать тепло, которое прогревает внутренние волокна до 70°C. Ученые утверждают, что такой температуры достаточно для уничтожения вирусов. Израильские ученые отметили, что во время эпидемии имеют спрос одноразовые маски, но они экономически и экологически невыгодны.

Исследователи уже подали патент на маску в США и говорят, что она будет стоить на $1 дороже за одноразовую маску.

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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