Спасает природу на бегу: необычная эко-инициатива в Харькове

Этого мужчину, бегущего по лесной тропинке и на ходу собирающего мусор, зовут Сергей Прескорник. Он занимается плоггингом - необычным видом спорта, изобретенным в Швеции. Сейчас он широко распространен в европейских странах. О таком способе совместить физические упражнения и заботу о природе Сергей узнал, увидев видео в Интернете.

Сергей Прескорник, плоггер

Вообще мои друзья, знакомые - все они, когда видят новые интересные мероприятия, связанные с бегом, меня тэгают - отмечают. И один раз меня знакомые отметили на таком видео, где ребята из Италии и Франции просто бегут по лесу и собирают мусор. Я сначала удивился - бег и мусор собирают, где связь - не уловил

Применить это на практике впервые Сергею пришлось, когда он после пробежки убрал спортивную площадку. Далее он решил на ходу убирать район, в котором живет. И только сейчас начал убирать в лесу рядом с домом. Если в городе хорошо или плохо, но работают дворники, то вот такие зеленые массивы в мусоре просто утопают, объясняет мужчина

Сергей Прескорник, плоггер

Почему в лесу - в лесу нет дворников. В городе хоть как-то, кто-то, осознанные люди есть, выбрасывают что-то, специальные службы выбрасывают мусор. В лесу можно просто, без разницы - влево, вправо бежишь - везде это все, а если вглубь уйти, то это вообще катастрофа. Там вплоть до строительного мусора, какие-то покрышки, резина, линнолеум – я, допустим, все это не смогу в пакет сложить, даже в два-три.

Все свои необычные пробежки мужчина освещает в соцсетях - видео набирают множество лайков и просмотров. А вот в обычной жизни Сергей - работник Барбер-шопа. Однако на работе тоже знают и поддерживают его увлечение.

Яна Григоренко, администратор барбер-шопа

С Сергея можно взять пример на самом деле. Это в любом случае приносит только пользу, побольше бы таких, как Сергей. В любом случае неприятно и некомфортно, когда вот с детьми, и дети не могут ничего, надо уследить, чтобы не было никаких стекол, банок. Напрягает данная ситуация - некомфортно.

Некоторые клиенты удивляются, когда узнают в своем парикмахеры того самого парня, который собирает мусор на бегу, и даже хотят присоединиться.

Станислав Ставицкий, клиент барбер-шопа

Если бы каждый человек так делал, это было бы хорошо очень - и как для природы, и как для общества это очень полезно. И, мне кажется, я в какой-то степени, думаю, приму участие.

Всего за последний месяц мужчина собрал около 80 килограммов мусора - по несколько пакетов за каждую пробежку. В городе кроме него самого Сергей знает немного меньше десятка плоггеров, занимающиеся этим по несколько раз в неделю. И хотя это не решает проблемы загрязнения окружающей среды, однако привлекает внимание к ней, говорит мужчина.

Агентство Телевидения Новости