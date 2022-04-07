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Способы обеззараживания воды в инфографике от Минздрава Украины

Перед очищением оцените воду по цвету и запаху. Наберите треть объема бутылки и интенсивно взболтайте. Если на поверхности образуется пена, то вода не пригодна к употреблению.

Если вода отдает химикатами, бензином, трупом или чем-то другим, что вызывает вопросы, ее категорически запрещено пить. Кроме того, вода не должна быть окрашена.

После всех этих процессов можно приступать к обеззараживанию воды.

Способы обеззараживания воды в инфографике от Минздрава Украины

Способы обеззараживания воды в инфографике от Минздрава Украины

Способы обеззараживания воды в инфографике от Минздрава Украины

Способы обеззараживания воды в инфографике от Минздрава Украины

Способы обеззараживания воды в инфографике от Минздрава Украины

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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