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Три способи подолати дитячу агресію

Три способи подолати дитячу агресію

У 2-3 роки, коли тільки-тільки починаються перші експерименти дитини з власними емоціями, зайву агресивність можна перевести в гру або жарт. А найкраще безпристрасно ігнорувати злісні випади - зрозумівши, що батьки стоїчно реагують на все, малюк заспокоїться.

1. Що робити, якщо дитина не припиняє бути агресивною? Спробуйте записати її в спортивну секцію, щоб у неї була можливість регулярно випускати пар.

2. Якщо діти проявляють агресію, це не означає, що батьки повинні їх заохочувати або пускати все на самоплив. Але виховні бесіди варто проводити поза кризою: "Не лайся, будь ласка. У нашій родині такі слова не використовують", "Плюватися некрасиво", "Бити інших не можна, це боляче".

3. Вдома необхідно в спокійній обстановці вчити дитину міркувати і програвати з нею разом свідомо конфліктні ситуації. Так вийде навчити малюка простим, але адекватним реакціям: "Це моє", "Зараз моя черга", "Я не хочу з тобою зараз гратися".

Источник: nashamama.com

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