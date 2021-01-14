Врач назвал причины роста висцерального жира на животе и способы его уменьшить

Рост висцерального жира на животе является серьезным фактором угрозы здоровью и жизни человека, поэтому его необходимо уменьшать и поддерживать талию стройной, – заявил врач Александр Мясников.

Медик рассказал об особой опасности роста висцерального жира на животе. Жироотложение данного типа гораздо пагубнее для организма, чем равномерная полнота всего тела, подчеркнул он.

«Жир на животе – это составляющая смертельного метаболического синдрома, который ведет к онкологии, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Салом залито все: почки, печень, кишечник, сердце. Этот висцеральный жир увеличивает смертность», — предостерег Александр Мясников.

Специалист назвал причины увеличения жира на животе и способы его уменьшить. По его словам, живот может расти на фоне потребления большого количества быстрых углеводов, главными источниками которых является сахар, добавляемый, помимо сладостей, в различные продукты питания, а также белая мука. Чтобы уменьшить скопление жира на животе, следует минимизировать потребление такой пищи¸ либо исключить ее из рациона полностью. Так же, как и фастфуд.

«Сколько сахара в лимонадах и соках! Он в кетчупах, сосисках. В мире утроилось употребление сахара. Фастфуд – это откровенный вред, там животные жиры и быстрые углеводы», — назвал вредные продукты врач.

Также, согласно рекомендациям Мясникова, уменьшить количество жира на животе помогают следующие способы:

ограничение спиртного до одной рюмки крепкого алкоголя, либо одного бокала вина, одной кружки пива в день;

ежедневные аэробные нагрузки;

сокращение калорийности суточного рациона.

Врач констатировал, что максимальный размер талии должен составлять: у мужчин – не более 102 см, у женщин – не более 88.

Источник: Новости Ю

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