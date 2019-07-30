Ученые: люди по всему миру едят пластик

Экологи все чаще говорят о том, что наша планета перегружена пластмассовыми отходами настолько, что микрочастицы пластика сегодня присутствуют в океаническом планктоне, насекомых, рыбах и птицах. Однако в то, что посредством пищевых цепочек пластик может дойти до нашего стола, верится с трудом. Тем не менее, ученые из Венского медицинского университета нашли этому прямое доказательство и представили его на конференции Европейского общества гастроэнтерологов, пишет издание Live Science.

Для своего эксперимента медики пригласили восемь добровольцев из разных стран мира: Японии, России, Польши, Великобритании, Австрии, Нидерландов, Финляндии и Италии. У всех участников исследования в стуле нашли крошечные пластмассовые частицы. Их количество составляло примерно 20 частиц на 10 граммов стула. Что касается химического состава, то эксперты обнаружили больше всего полипропилена и полиэтилентерефталата, которые используются для изготовления пластиковых бутылок.

По результатам анкетирования выяснилось, что ни один из участников опыта не придерживался специального рациона. При этом все добровольцы потребляли еду, которая была завернута в пластмассовую упаковку, или пили из пластиковых бутылок.

Как именно пластик попал в их организм, ученым все еще до конца не ясно. Они предполагают, что это могло произойти либо через пищевую цепочку, либо через поврежденную тару. Вместе с тем, исследователи предостерегают, что попадание пластика в организм вместе с пищей может вызывать сильные аллергические реакции, нарушения работы сердца, легких и даже развитие злокачественных опухолей.

Учитывая происхождение участников опыта, можно предположить, что на нашей планете уже не осталось мест, где бы человек не ел пластик. Авторы эксперимента надеются, что этот факт напомнит человечеству об умеренном использовании изделий из пластика, производство которых во всем мире выросло до 300 мегатонн в год.

Источник: rz.com.ua

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