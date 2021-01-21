Ученые определили самый вредный кофе на Земле

Ежегодно во всём мире производится свыше 9 млрд килограммов кофе, при этом выручка от реализации продукта в 2019 году составила 5 млрд долларов. Ученые определили наиболее вредный кофе на Земле.

Источник: lenta.ua

Автор нового научного исследования Марк Маслин и его коллеги проанализировали современные темпы производства кофе. Они считают, что количество данного продукта на протяжении ближайших 30 лет возрастет в три раза, что вызовет негативный эффект из-за значительной перегрузки тропической среды. Производство кофе несет с собой высокий уровень эмиссий СО2. Ученые обеспокоены увеличением углеродного следа от кофе, необходимо также учитывать реализацию напитка в кофейнях.

Ученые подсчитали углеродные следы четырёх напитков, приготовленных в Starbucks. Самый высокий показатель выбросов CO2 имеет латте – 0,5 кг. Далее называют капучино – 0,41 кг, за ним следует флэт уайт с показателем 0,34 кг, перечень замыкает эспрессо с результатом 0,28 кг.

Ученые обеспокоены сложившейся ситуацией, связанной с увеличением выбросов углекислого газа, попадающего в атмосферу. ЕС вскоре предложит пакет законов, направленный на минимизацию производства кофе, связанного с вырубкой тропических лесов.

Источник: Новости Ю

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