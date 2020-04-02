Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:20
Просмотров: 165

За месяц в условиях карантина в Украину вернулись около 270 тысяч человек

За месяц в условиях карантина в Украину вернулись около 270 тысяч человек

В марте 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Украину вернулось около 270 тысяч украинцев. Об этом на своем Telegram-канале написал экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В марте миграционное сальдо составило +270 тысяч украинцев (округленно). Для сравнения на графике показаны последние 4 года (для удобства март обозначен зеленым). Это самое большое возвращение украинцев за любой месяц за исключением декабря, когда массовое возвращение имеет сезонный характер", - написал он.

Дубилет также добавил, что до вируса амплитуда миграционного сальдо постоянно росла: в декабре возвращение было наиболее массовым, в январе - наиболее массовый выезд.

По данным пресс-службы Госпогранслужбы, в течение последних суток из-за границы вернулись почти 6500 граждан Украины.

Как отмечается, сегодня утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.

За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли почти 2,5 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,3 тыс. человек, в том числе почти 1,7 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники совместно с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8000 человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: карантин

Читайте ещё:

Цены, маски и антисептики. Что беспокоит украинцев на карантине - опрос
Сегодня 17:27    79
На Харьковщине заработала волонтерская «горячая линия» по вопросам о COVID-19
Сегодня 15:30    133
60% українців мають заощаджень лише на місяць
Сегодня 13:30    170
Яких засобів захисту не вистачає українцям. Опитування
Сегодня 09:50    152
Запорожский автозавод начнет выпускать защитные маски
Сегодня 08:55    142
"Карантинная тысяча" и дополнительный выходной для тех, кто на "удаленке": что нас ждет в апреле
Сегодня 08:20    870
"Бизнес вынужден либо увольнять людей, либо уходить в тень" — директор СУП о карантине
Сегодня 07:32    179
Максим Степанов: Ми посилимо карантинні заходи, щоб уберегти українців від коронавірусу
Сегодня 06:37    257
«Женские прокладки, картон...»: харьковчане удивили сеть креативной защитой от коронавируса (ФОТО)
Сегодня 06:28    882
Полиция продолжает фиксировать нарушение правил карантина на Харьковщине
01.04.2020 20:07    401
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 