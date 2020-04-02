За месяц в условиях карантина в Украину вернулись около 270 тысяч человек

В марте 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Украину вернулось около 270 тысяч украинцев. Об этом на своем Telegram-канале написал экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В марте миграционное сальдо составило +270 тысяч украинцев (округленно). Для сравнения на графике показаны последние 4 года (для удобства март обозначен зеленым). Это самое большое возвращение украинцев за любой месяц за исключением декабря, когда массовое возвращение имеет сезонный характер", - написал он.

Дубилет также добавил, что до вируса амплитуда миграционного сальдо постоянно росла: в декабре возвращение было наиболее массовым, в январе - наиболее массовый выезд.

По данным пресс-службы Госпогранслужбы, в течение последних суток из-за границы вернулись почти 6500 граждан Украины.

Как отмечается, сегодня утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.

За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли почти 2,5 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,3 тыс. человек, в том числе почти 1,7 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники совместно с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8000 человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Агентство Телевидения Новости