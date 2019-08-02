Жутко и красиво: нашествие медуз в Азовском море через объектив фотографа

В ближайшее время отдыхающим не стоит ожидать уменьшения количества медуз



Отдыхающие уже привыкли к огромному количеству медуз корнерот, которые заполонили акваторию Азовского моря из-за повышения солёности воды. Особой опасности для населения медузы не несут, однако контакт с ними мало приятен. Может вызвать аллергическую реакцию у людей с чувствительной кожей и маленьких детей.



Мигрировали медузы из Черного моря. Тенденций к уменьшению их количества нет, говорят специалисты. Так как именно сейчас существам наиболее комфортно жить.

Источник: u-news.com.ua

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