Море превратилось в студень: в Крыму продолжается нашествие медуз (Видео)

Пляжи оккупированного Крыма продолжают «атаковать» медузы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымская ласточка».

Нашествие медуз зафиксировали в Щелкино, которое расположено на крымском берегу Азовского моря.

На опубликованном видеоролике можно увидеть, как побережье оккупированного Щелково превратилось в «студень» из-за масштабного нашествия медуз.

Судя по всему, оккупационные власти Крыма не планируют бороться с медузами, поскольку местные жители еще в июле жаловались на нашествие уникальных представителей морской фауны.

«Нашествие медуз на крымском берегу Азовского моря (Щелкино)», — говорится в подписи к видеоролику.



Источник: Новости Ю

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