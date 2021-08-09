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Море превратилось в студень: в Крыму продолжается нашествие медуз (Видео)
Пляжи оккупированного Крыма продолжают «атаковать» медузы.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымская ласточка».
Нашествие медуз зафиксировали в Щелкино, которое расположено на крымском берегу Азовского моря.
На опубликованном видеоролике можно увидеть, как побережье оккупированного Щелково превратилось в «студень» из-за масштабного нашествия медуз.
Судя по всему, оккупационные власти Крыма не планируют бороться с медузами, поскольку местные жители еще в июле жаловались на нашествие уникальных представителей морской фауны.
«Нашествие медуз на крымском берегу Азовского моря (Щелкино)», — говорится в подписи к видеоролику.
Источник: Новости Ю
Темы: море
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