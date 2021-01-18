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Крушение корабля с украинцами в Черном море, на скалах заметили тела: "Для некоторых рейс был первым"

Крушение корабля с украинцами в Черном море, на скалах заметили тела: Для некоторых рейс был первым

Раскрыты новые подробности крушения у берегов Турции сухогруза, на борту которого находились украинцы

Откровения членов экипажа публикует Укринформ.

Как рассказывают моряки, сухогруз Arvin затонул у берегов турецкой провинции Бартын всего за пять минут.

Из-за сложных погодных условий, как вспоминают спасенные с сухогруза моряки, их судно двигалось не по маршруту, и им пришлось стать на якорь. Экипаж Arvin надеялся, что высота волн будет достигать 3,5-4 метра.

"Ветер начал набирать силу с 11:00-11:30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, отправили в 12:20. Судно затонуло быстро", - добавили спасенные члены экипажа.

Для некоторых моряков это был первый рейс в карьере. Но на борту сухогруза были и такие члены экипажа, которые проработали на судне несколько контрактов.

Глава турецкой провинции Бартын, у берегов которой затонуло судно, сообщил, что спасатели нашли тела еще двух погибших моряков, передает Anadolu.

Гражданство погибших пока не сообщается. Спасатели заметили еще двух членов экипажа без движения на скалах. К ним пытаются добраться через сушу, но пока нет точной информации, живы ли они.

 

Крушение корабля с украинцами в Черном море, на скалах заметили тела: Для некоторых рейс был первым

 

Ранее мы рассказывали, что корабль с украинцами на борту затонул у берегов Турции в воскресенье, 17 января.

На борту было 15 человек экипажа, преимущественно граждан Украины.

Шестеро были спасены в рамках спасательной операции, организованной местными властями. Еще трое выживших, по предварительной информации, находятся в районе скал, и к ним пытаются подобраться по суше.

Источник: sport.politeka.net/

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Темы: море

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