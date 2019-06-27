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Появилось видео, как дельфин подплыл к пляжникам в Херсоне и начал их развлекать

Появилось видео, как дельфин подплыл к пляжникам в Херсоне и начал их развлекать

Уникальные кадры удалось заснять на видео

В Херсоне на Черном море дельфин подплыл к отдыхающим и начал с ними развлекаться. Невероятную картину происходящего удалось заснять пользователю социальной сети Facebook Антону Рябчаку.

Событие произошло на Черном море в курортном поселке Железный порт, который находится в Голопристанском районе на юге Херсонской области. Дельфин не побоялся подплыть на мелководье к людям, купающимся в море. Такое случается очень редко.

Млекопитающее не только просто проплыло близко к отдыхающим, но и устроило им развлекательную программу, которую люди встретили бурными восклицаниями радости. Дельфин сделал вокруг людей круг, а на прощание игриво помахал хвостом.

 

Уникальные карды резвящегося дельфина заснял на мобильный телефон Антон Рябчук, после чего опубликовал видео на своей странице Facebook. Ролик набрал много лайков и восхищенных комментариев: “Классно, тоже хочу на море и дельфинчика, или хотя бы просто на море, или просто дельфинчика” – восторженно отзывается на пост Антона Рябчука пользовательница сети.

 

Появилось видео, как дельфин подплыл к пляжникам в Херсоне и начал их развлекать

Источник: hyser.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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