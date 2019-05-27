У побережья Канн столкнулись две яхты: один погибший

Вечером в субботу, 25 мая, у побережья Канн во Франции столкнулись две яхты, в результате погиб один человек.

Как сообщает BBC, судно Vision во время маневрирования врезалось в яхту Minx, которая стояла на якоре.

29-летний британец, член экипажа Minx, умер после того, как пытался поднять якорь во время столкновения.

«Несмотря на все попытки его реанимировать», мужчина умер в результате сердечного приступа, заявили в Морской администрации.

Оставшиеся 17 человек, которые находились на борту двух яхт, были благополучно высажены на берег.

Инцидент произошел в последний вечер Каннского кинофестиваля.

Источник: nv.ua

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