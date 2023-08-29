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Названо простий спосіб прискорення показу новин у Telegram

#ЧитайІнструкцію

Більшість українців давно використовують Telegram не тільки для особистого листування, а й для перегляду новин. Ранок середньостатистичного українського користувача починається з перегляду новинних каналів.

Подробиці

Мало хто знає, що месенджер постійно кешує дані, щоб рідше звертатися до серверів. В окремих випадках розмір кешу може сягати сотень гігабайт. Активне кешування месенджером даних призводить до того, що нові новини Telegram починає демонструвати повільніше. Для прискорення процесу показу новин достатньо очистити кеш.

Для цього в налаштуваннях необхідно увійти в розділ “Дані та сховище”. У ньому є пункт “Використання сховища”.

У ньому потрібно вибрати “Очистити кеш”. Після завершення процесу очищення кешу на екрані з’явиться відповідне системне повідомлення.

До слова, месенджер можна налаштувати таким чином, щоб кеш він видаляв сам із заданою періодичністю. Крім цього, користувачам Telegram доступна можливість обмеження розміру кешу.

Названо простий спосіб прискорення показу новин у Telegram

Названо простий спосіб прискорення показу новин у Telegram

До слова, месенджер можна налаштувати таким чином, щоб кеш він видаляв сам із заданою періодичністю. Крім цього, користувачам Telegram доступна можливість обмеження розміру кешу.

Джерело: prostomob.com

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