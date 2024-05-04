російські хакери атакували партію Шольца

російські хакери, які зламали пошту Гілларі Клінтон у 2016 році, атакували партію канцлера Німеччини Олафа Шольца у 2023-му. Берлін вимагає пояснень від москви.

Представник німецького уряду Вольфганг Бюхнер розповів Welt, що зловмисники використали невідому на той момент критичну вразливість у Microsoft Outlook і скомпрометували кілька облікових записів членів Соціал-демократичної партії Німеччини, отримавши доступ до електронної пошти.

За його словами, атака також була спрямована проти державних установ і компаній у сфері логістики, озброєнь, аерокосмічної галузі, IT-послуг.

"Тепер ми можемо чітко пов'язати цю минулорічну атаку з групою APT28, яка контролюється російським ГРУ. Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків", — сказала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Ця ж група причетна до публікації листування кандидатки у президенти США в 2016 році Гілларі Клінтон, доступ до її електронної пошти вони отримали, зламавши сервери Демократичної партії США.

Тимчасового повіреного у справах посольства рф викликали до МЗС Німеччини, де заявили протест. російський дипломат очікувано відкидав усі звинувачення.

Про атаки хакерів APT28 також повідомили у Чехії, Польщі, Литві, Словаччині та Швеції.

Союзники по НАТО заявили, що розглядають можливість "скоординованої відповіді" на ці атаки.

У німецькому уряді наголосили, що розглядається низка каральних заходів проти росії, включно з санкціями ЄС та збільшенням кількості висилок російських дипломатів, пише Financial Times.

Джерело: https://t.me/znua_live/146600

Новости портала «Весь Харьков»