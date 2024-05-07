МЗС Німеччини відкликало посла в росії Александера Ламбсдорффа у зв'язку зі звинуваченнями у скоєнні кібератак

Зокрема, на одну з правлячих партій ФРН — Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), а також німецькі компанії — Deutsche Welle.

Главу німецького диппредставництва в москві викликали в Берлін для консультацій терміном на один тиждень.

За словами представниці зовнішньополітичного відомства Німеччини, йдеться про "прийняту процедуру".

"Федеральний уряд ставиться до цієї події дуже серйозно і вважає її діями, спрямованими проти нашої ліберальної демократії та інститутів, що входять до її складу", — заявила представник німецького МЗС.

Таким чином, посол ФРН у росії не буде присутній на інавгурації владіміра путіна, якого ЦВК рф назвала переможцем президентських виборів і який 7 травня має офіційно вступити на посаду президента на п'ятий термін — до 2030 року.

Джерело: https://t.me/znua_live/147054

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