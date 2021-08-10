Темпы потепления в Украине превышают глобальные — это приведет к изменению климата в стране уже в ближайшие 50 лет.

Как рассказала украинская климатолог Светлана Краковская, по предварительной оценке, темпы потепления в стране превышают даже средние показатели по Европе.

По словам ученой, лета и зимы в Украине будут становиться все теплее.

«Есть модели, по которым можно рассчитать количество дней с температурой выше 35 градусов, например. Но Украина большая, это надо смотреть по определенным регионам. Вот о чем мы точно можем говорить, так это тропические ночи — яркий климатический показатель. Это явление, при котором температура ночью не опускается ниже 20 градусов», — пояснила она в интервью УП.

Источник: nv.ua/

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