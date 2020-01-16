16 січня - День пам'яті захисників Донецького аеропорту (ДАП)

16 січня у День пам'яті захисників Донецького аеропорту (ДАП) Україна вшановує пам'ять кіборгів, які загинули у ДАП.

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

День пам'яті кіборгів — день вшанування пам'яті захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на сході України.

Кіборгами українців прозвали т. зв. сепаратисти, які були шоковані, що живі люди могли так довго і стійко боронити будови аеропорту.

КІБОРГИ ВИСТОЯЛИ, НЕ ВСТОЯВ БЕТОН — фраза, яка увійшла в історію разом із подвигом бійців України.

В обороні цього об'єкта брали участь не тільки воїни, але і медики з волонтерами, що надавали допомогу та підтримку українським бійцям. Тому пам'ять присвячена усім, хто стояв за Україну в ті дні.

242 дня героїчної оборони, сили духу та мужності!

Пам’ятаємо кожного героя!

Героям слава!

Источник: uk.wikipedia.org

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