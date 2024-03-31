Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:30
Просмотров: 63

31 березня 1922 року у Києві режисер і драматург Лесь Курбас створив студію-театр «Березіль»

31 березня 1922 року у Києві режисер і драматург Лесь Курбас створив студію-театр «Березіль»

31 березня 1922 року у Києві режисер і драматург Лесь Курбас створив студію-театр «Березіль», що стала флагманом модернізму в українському театральному мистецтві.

На хвилі згортання українізації Леся Курбаса звинуватили у «буржуазному націоналізмі», формалізмі та відриві від російського театру. Наприкінці 1933 року його звільнили з посади художнього керівника театру, а потім заарештували. 9 квітня 1934 року вироком суду Курбас отримав п'ять років ув'язнення. Покарання відбував на будівництві Біломор-Балтійського каналу, згодом — у Соловецькому таборі.

Влітку 1937 року особлива трійка Управління нквд Ленінградської області ррфср засудила 1825 осіб Соловецької тюрми особливого призначення, серед них і Курбаса, до страти. Він був розстріляний на початку листопада 1937 року в урочищі Сандармох, разом з іншими 1 111 представниками української культури і мистецтва, що дістали назву «розстріляне відродження».

У 1935 році театр «Березіль» був перейменований у Харківський державний драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, який працює і понині.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8132

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Небезпека поразки України у війні зростає, — лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц, якого цитує Welt
Сегодня 11:01    145
31 березня 1929 року Українська Академія наук прийняла новий "скрипниківський" ("харківський") правопис української мови
Сегодня 10:50    155
Мигрантская пороховая бочка
Сегодня 10:34    181
Чехи вычищают кремлёвскую агентуру в Европе
Сегодня 09:54    145
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 березня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:45    114
Харківщина, 31 березня
Сегодня 08:42    108
кремлівські силовики увімкнули генератор випадкової нісенітниці
Сегодня 08:31    139
Панує страх — терористична росія зміцнює кордони у трьох регіонах
Сегодня 08:20    150
Найбільший у світі виробник принтерів відключив оновлення своєї техніки в рф
Сегодня 08:09    131
Новини однією строкою 2.0
Сегодня 08:00    134
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 