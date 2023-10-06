51 людина загинула, 6 поранені — росіянці здійснили черговий теракт, вдарили по магазину в селі Гроза в Харківський області.

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После каждой атаки российских оккупантов по гражданским объектам сложно сохранять какую-то человечность.

Идёт отсчёт второго года бесчеловечной войны, которую развернули россияне и о какой человечности может идти речь?

Сколько жизней унесено было по их вине до 2022 и после 2022 года? Как это можно простить и совладать над собой, чтобы не призвать дать, как говорят российские говорящие головы - зеркальный ответ. Ведь в эту "игру" можно играть вдвоём. Но это и отличает нас от россиян.

Горе и страдания, нас не оскатинивают, но делают сильнее, а они скоты от рождения. И в какой-то исторический момент, этой силы будет достаточно, чтобы каждый скот нервно дрожал забившись в угол в ожидании того, что он ответит за совершённые преступления.

Россияне, совершившие военные преступления и поддерживавшие военные преступления против Украины. Вы даже не понимаете, что вас будет ожидать после завершения войны. Годы и даже десятилетия. Но ответит каждый.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2853, https://t.me/zloyodessit/20212

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