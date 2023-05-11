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"Армия дронов" Украины уже уничтожила российской техники на $1 млрд

Армия дронов Украины уже уничтожила российской техники на $1 млрд

ВСУ получили 2,5 тысячи беспилотников, закупленных на пожертвования граждан Украины.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь.

В рамках проекта UNITED24 всего было собрано 4 млрд. гривен и на них удалось закупить 3,5 тысячи БПЛА различных модификаций.

По словам Щиголя, только с помощью дронов Лазер была уничтожена тяжелая техника россиян (в том числе РЭБ и танков) на $1 млрд.

Отмечается, что в Украине работает более 25 школ, в которых обучают будущих операторов беспилотников. За последние полгода уже прошли подготовку 10 тысяч операторов БПЛА из состава ВСУ. В течение следующих нескольких месяцев планируется подготовить еще 5 тысяч операторов дронов.

#дроны #противник

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16488

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