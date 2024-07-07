Атака дронів на Харківщину: Синєгубов розповів подробиці

Вночі з 6 по 7 липня окупанти атакували Харківщині ударними дронами. У Харкові ворожий безпілотник вдалося збити без наслідків, у Богодухівському районі уламки збитого безпілотника влучили в будівлю.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 23:50 у Харкові у парковій зоні знешкодили ворожий БпЛА. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

Вже 7 липня 2:07 у Богодухівському районі уламками збитого БпЛА пошкоджено адмінбудівлю.

Агентство Телевидения Новости