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Атака дронів на Харківщину: Синєгубов розповів подробиці
Вночі з 6 по 7 липня окупанти атакували Харківщині ударними дронами. У Харкові ворожий безпілотник вдалося збити без наслідків, у Богодухівському районі уламки збитого безпілотника влучили в будівлю.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 23:50 у Харкові у парковій зоні знешкодили ворожий БпЛА. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.
Вже 7 липня 2:07 у Богодухівському районі уламками збитого БпЛА пошкоджено адмінбудівлю.