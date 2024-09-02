Бесланский геноцид. Сделано в рф

Фашик Донецкий:

Давно хотел написать статью о Беслане и о причинах того, почему с такой жестокостью и безалаберностью была проведена как бы операция по освобождению заложников. Сейчас о том, что произошло в 2004 году на россии, можно рассуждать холодно и фактически без эмоций, ведь роспропаганда и рф, как бы это не звучало, научили мыслить меня так, как думают товарищи на лубянке, поэтому все реально просто

Итак, начнем с главного: о теракте предупреждали, еще 1 сентября знали о том, что в Беслане захватят школу. Но ничего не предприняли. Вообще. Об этом написала и документально подтвердила свои слова Политковская

Далее. Очень интересный момент: 7 сентября на площади Свободы во Владикавказе был проведен несанкционированный митинг, посвященный событиям в Беслане. На митинге были призывы к насильственному свержению власти и использовались такие лозунги как "президент россии - главный нацист". Почему так? Все просто

Роспропаганда постоянно "забывает" о главном требовании тех, кто захватили школу с детьми - выведите войска из Чечни и мы отпустим детей. Да, это было заведомо невыполнимое требование, но так заточена вся система по противодействию экстремистам рф: сохранение мирных жизней - на втором месте, ликвидация возможных экстремистов - на первом. Никто не заморачивается поиском террористов, не работает на упреждение, главное убить побольше предполагаемых преступников и показать хорошую отчетность. Именно поэтому никто не собирался думать о спасении мирняка в школе, главное было собрание в большом количестве мертвых экстремистов. Точка

Откровенное вранье путина и провластных сми в то время - это отдельный разговор. Власти рф и называли в несколько раз меньшее число заложников, и сознательно не шли на переговоры с террористами, и саботировали любые переговоры с целью освобождения людей, и врали о том, что у террористов не было требований. Реально же все, что требовали те, кто захватили школу, было тривиально: вывод войск из Чечни и прекращении военных действий, тогда заложники живы, а боевики прекращают военные действия против рф и остаются в рублевой зоне

Только песков, в то время первый заместитель пресс-секретаря путина, который информационно освещал теракт, об этом не расскажет. Кстати, проверить нынешних типа журналистов рф на причастность к провластным структурам очень просто: спросите у них о количестве заложников в Беслане. Если скажут 354, значит врут, ибо их было более 800

Сам штурм - это отдельный п#$дец в лучших традициях гестапо. Честно, я никогда не пойму как можно штурмовать школу, где куча заложников и людей с поясами шахидов и использовать для этого огнеметы. С тем же успехом можно было использовать танки и вобще любую тяжелую артиллерию. Именно потому количество жертв в результате штурма огромное

Кстати, власть рф косвенно признала свою вину в том, что именно ее действия привели к такому огромному количеству жертв среди заложников - выплатила компенсации, которые присудил ЕСПЧ родственникам жертв Беслана. И да, танк т-72 + огнемет рпо-а "шмель" действительно применялся при штурме. Это для понимания, кто фашисты, если шо

Но вернемся к главным вопросам: почему так жестоко, почему так безалаберно, почему с танками штурмовать захваченное здание с детьми? А ответ на самом деле прост. Очень

Начнем с того, где находится Беслан, а находится он в северной осетии. Ну, то есть там, где живут второсортные люди для кремля. Не, это не я сказал, это кремль такое написал в типа поправках в конституцию:

государствообразующий народ на россии - русские, главный язык на россии - русский. Все остальные народы, которые колонизировала рф - это так, смешные дикари, разговаривающие со смешным акцентом

Осетинских детей москве просто было не жалко при штурме, это не московские дитятки. Поэтому штурм школы с заложниками в Беслане, если его можно так назвать, был таким тупым и беспощадным по отношению к мирняку. К второсортному мирняку. А потери заложников в результате типа спецоперации ... То таке, "зверьки" еще нарожают.

Это ж не дети петербурга погибли, а дети местных аборигенов, на которых москве всегда было насрать.

Ибо это люди низшего сорта на россии всегда, бесплатное приложение к территориям и полезным ископаемым. И все

Последний абзац. Это ж как нужно себя не уважать, чтобы за путина и его шобло после этого воевать? Для меня это загадка, если честно

Хотя, с другой стороны - если убийство собственных детей не вызвало у местных жителей вообще никаких эмоций и желания наказать виновников, то все как бы логично - нет никакой гордости, о которой так часто верещат джигиты и дети гор. Та и нет джигитов среди местных жителей

Остались только манкурты и приспособленцы, у которых мечта максимум - облизывать сапоги тех, кто убивали их детей.

Так наплевать на могилы собственных детей - это надо уметь

Джерело: https://t.me/gistapapapa/98059

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