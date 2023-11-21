Безпеку саперів та швидкість розмінування Харківщини забезпечуватиме українська спецтехніка

Ця машина для механізованого розмінування працює майже за будь-яких умов – при температурі від мінус 40 до плюс 40 градусів, не боїться дощу та ефективна проти всіх видів мін, якими рашисти засмітили українську землю. Головне – така спецтехніка убезпечує саперів, адже керується вона дистанційно.

Сергій Булава, представник підприємства-розробника

Безпека? Він працює від 300 метрів. Тобто я можу бути на цій відстані, але з засобами безпеки – спорядження. У самому пульті є камери переднього-заднього виду, керування можна здійснювати по-різному. Вперед-назад, аварійна кнопка зупинки, дистанційний запуск двигуна і при втраті зв’язку на 3 секунди він глохне.

Одна з найбільших переваг цієї машини – походження. Зібрали її харківські фахівці. Тож ціною вона вигідно відрізняється від закордонних аналогів.

Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА

Насправді просто залучити машину іноземного виробництва для розмінування – це тільки початок. Тому що після того, як вона потрапляє під міну, її треба ремонтувати. Треба замовляти деталі, чекати фахівців. Це від кількох тижнів до кількох місяців. Одного разу ми чекали на ремонт 6 місяців.

Тому було прийняте рішення розробити власну машину для розмінування, на власних потужностях. У робочу групу зі створення такої спецтехніки увійшли науковці, сапери та представники виробників Харківщини. В разі підриву машини на міні залучити до відновлення рембазу можна максимально швидко – для повернення техніки на мінне поле потрібно від трьох годин до доби.

Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА

І якщо її повністю розірве… це такий конструктор, тут немає частин, які б не можна було замінити. Будь-яка деталь замінюється.

Юлія Горленко, фахівець відділення ЗМІ Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування

Якщо говорити цифрами, то 15 хвилин роботи цієї машини – це доба роботи сапера. Та його безпека, знову ж таки.

Чотири місяці випробувань, близько півтори сотні внесених змін – і машина для механізованого розмінування готова. Але, кажуть фахівці, вони ще будуть спостерігати та вдосконалювати пристрій.

Юлія Горленко, фахівець відділення ЗМІ Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування

Ми будемо ще його тестувати, перевіряти, дивитися, де він більш необхідний, які його технічні характеристики та де його краще застосовувати за його показниками.

За кошти облбюджету для Харківщини придбали дві такі машини, закупівлю ще однієї профінансувала Всесвітня продовольча програма ООН. Вартість кожної – 5 мільйонів 600 тисяч гривень.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Буде такий експеримент вітчизняного виробника. Будемо дивитися, як він себе зарекомендує, потім будемо приймати рішення щодо масштабування виробництва.

На Харківщині функціонує Координаційний центр, який щодня визначає пріоритетні напрямки для розмінування. Це Куп’янський та Ізюмський райони, північ області, Липецький напрямок. З початку повномасштабного вторгнення в регіоні обстежили понад 8 тисяч гектарів території та знищили майже 136 тисяч вибухонебезпечних предметів.





Агентство Телевидения Новости