Биотерроризм с российской поднаготной

Новой проблемой, к которой растет интерес международной аудитории, стала оспа обезьян. Первый случай заражения редкой хворью зафиксирован три недели назад в Великобритании у пациента, посещавшего Нигерию. Всего в мире после этого были выявлены 395 случаев инфицирования, но без летальных исходов. Казалось бы, России, попавшей в глухую изоляцию из-за развязанной против Украины кровавой авантюры, вообще волноваться нечего. Граждане иностранных государств не едут в страну загибающегося путинизма, а сами забитые россияне едва ли найдут на карте Нигерию. Да и в странах, где выявлена оспа обезьян, туристов из отмененной страны никто не ждет. На фоне вала внутренних и внешних проблем новая зараза пока однозначно вопрос десятистепенного значения для путинского Рейха. Но как бы не так: российская "партия войны" перевозбудилась от болячки, которая, по заявлениям экспертов ВОЗ, менее опасна, чем вирус COVID-19, ведь распространяется медленно и протекает в основном безсимптомно. Спецслужбы РФ стали раскручивать подозрительную истерию.

ГРУ на передовой информационной атаки. Александр Гинцбург, директор ГРУшного Центра им. Гамалеи, планировавший с семьёй побег в Израиль, сделал крайне странное заявление: "Если оспа обезьян начнёт массово передаваться от человека к человеку, то возможно возникновение вариантов с повышенной вирулентностью". Почему-то экспертам-практикам ВОЗ об этом неизвестно, в отличие от россиян. Не в недрах ли лабораторий ГРУ вирус оспы обезьян прошел милитаризацию перед запуском?

Ещё больше подозрений на счёт этого вызвал брифинг начальника войск РХБЗ РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Из уст главного промоутера конспирологии про вездесущие американские биолаборатории прозвучали ожидаемые тезисы на предмет, откуда появился новый вирус. По словам российского биотеррориста, западноафриканский штамм оспы обезьян вышел из одной из четырех биолабораторий США в Нигерии. Свою фантастическую версию Кириллов сопроводил не только озабоченной опухшей физиономией, но и отсылкой к неким "материалам иностранных СМИ" о том, что на Мюнхенской конференции по безопасности в 2021 году "отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян". ИПСО уровня Бог: сами вкинули месседж, сами раскрутили в проплаченных публикациях, сами потом цитируем.

Особенно странно, что пока ВОЗ успокаивает общественность, Кириллов нагнетает: "возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества".

Кириллов своим антиамериканским выпадом совершил самораскрытие, ведь описанный им штамм отличается от тех, что выявлены. Выходит, Москва готовится терроризировать весь мир новой смертельной эпидемией!

Провалом ГРУ в спецоперации по запуску очередного вирусного продукта их научного центра «Вектор» и 48го ЦНИИ МО стали утечки в СМИ. Во-первых, ещё со времён СССР в РФ существует программа создания бактериологического оружия на базе штаммов оспы обезьян и других животных. Одновременно у россиян разработан препарат лечения оспы НИОХ-14.

Во-вторых, Канатжан Алибеков, бывший высокопоставленный сотрудник объединения "Биопрепарат", сообщил, что в Союзе вели разработки биооружия на базе смеси вирусов Эбола и оспы. Данные патогены могли быть использованы с целью биотерроризма против США.

В-третьих, российские микробиологи моделировали распространение оспы обезьян после отмены обязательной противооспенной иммунизации, а также создали тест-системы для ее выявления.

Москва вкладывает столько ресурсов в раскрутку мифических американских лабораторий, чтобы скрыть свою смертоносную программу бактериологического оружия, хотя сама является рассадником заразы. Вспышка оспы обезьян должна переключить глобальную повестку с эпического поражения России в Украине.

Источник: https://t.me/sytosokrata/642

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