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Британская разведка опубликовала свою ежедневную аналитику

Британская разведка опубликовала свою ежедневную аналитику

Британская разведка опубликовала свою ежедневную аналитику, которая показывает, что руководство ЗСУ переигрывает оккупантов тактически и стратегически, ломая планы Кремля. Как пример отмечается, что контратака ЗСУ в Северодонецке поломали все планы вс рф на этом направлении.

— За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в Северодонецке, чем свели на нет оперативный импульс, который российские силы ранее набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи.

— Российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва “ЛНР”. Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.

— Использование такой пехоты для операций по зачистке городов — это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы.

— Такой подход указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/15674

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