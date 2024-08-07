Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 42

Цієї ночі над Україною було збито 30 «шахедів»

Цієї ночі над Україною було збито 30 «шахедів»

У ніч на 7 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – рф.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 