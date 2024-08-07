Цієї ночі над Україною було збито 30 «шахедів»

У ніч на 7 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – рф.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости