Цієї ночі українські захисники збили чотири ракети та три дрона

Цієї ночі українські захисники збили чотири з шести крилатих ракет та три з п'яти ударних дронів ворога — Повітряні Сили.

З 01.00 по 04.00 год 4 червня 2023 року противник застосував п’ять іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 — випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

Джерело: https://t.me/znua_live/96256

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