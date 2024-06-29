Через обстріли Харківщини одна жінка загинула, дев’ять людей постраждали

Минулої доби російські військові завдавати ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

28 червня внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ у селі Варварівка загинула цивільна жінка.

По селищу Циркуни військові рф завдали авіаудари трьома КАБами. Пошкоджено десять приватних будинків. Поранено вісім цивільних людей.

З артилерії окупанти обстріляли село Білий Колодязь. Уламкові поранення та вибухові травми отримала цивільна жінка. Пошкоджено приватний будинок.

З РСЗВ «Град» росіяни завдали удар по селу Петро-Іванівка. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Внаслідок ворожого обстрілу села Митрофанівка пошкоджено будівлю свиноферми, сільгосптехніку.

У селищі Куп’янськ-Вузловий сьогодні вранці ворожим обстрілом пошкоджено дитячий навчальний заклад, поліклініку, відділення пошти, будинок культури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости