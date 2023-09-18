Деградация механизированной компоненты или "Шойгу! Герасимов! Где ББМы?"

Помню как в 2022, выкладывая фото и видео подбитой или трофейной техники РОВ я удивлялся когда видел редкие экземпляры. Например, САУ 2С34 "Хоста" или БМП-2М, БМП-1АМ "Басурманин". Но это были редкие, но не уникальные ББМ.

Только за эту неделю в зоне боевых действий можно было заметить две не просто редкие для российской армии ББМ, а по настоящему - уникальные.

Первая, это САМУ 2С31 "Вена", произведено которых было несколько единиц, а вторая - это украинская БМП-1У с БМ "Шквал", которую россияне затрофеили в Грузии в 2008.

Выводы из появления в зоне БД таких уникальных, в полном смысле слова, единиц, не заставили себя долго ждать и они предельно верны - российским оккупационным войскам критически не хватает ББМ в подразделениях, поэтому их отсутствие компенсируют всем, что есть под рукой, способное ездить/стрелять.

При этом, не является уже неким диссонансом появление гомункулусов, в виде установленных на МТ-ЛБ или другие подвижные средства, не обладающие огневым потенциалом, несуразных источников этого самого огневого потенциала. Например, флотской 25-мм спарки 2М-3М.

В целом, данные явления свидетельствуют о глубокой деградации механизированной компоненты в российских войсках. И деградация эта куда глубже и масштабнее, чем вы можете себе представить.

Так, на днях, Константин Машовец опубликовал анализ групп войск РОВ оперирующих в Украине.

Например, ГВ "Запад" на Купянском направлении, численностью 52,5 тыс л.с. имеет на вооружении 489 танков и 628 ББМ.

Во-первых, эта ГВ имеет некомплект по технике: танков - 237, ББМ - 1 550!

Во-вторых, соотношение танков и ББМ в подразделениях почти 1 к 1, что кричащий моветон!

Рассмотрим другой пример, группу войск "Восток", оперирующую в Запорожской области.

Это 110,5 тыс л.с., 590 танков и 1275 ББМ. Казалось бы, неплохо? Но нет. Нехватка по танкам 928, по ББМ - 3 279. Помимо несоответствия штатной комплектации, ещё и соотношение танк/ББМ не 1 к 3, а 1 к 2.

Это всё указывает на то, что темпы компенсации потерь ББМ в российских войсках мало чем отличаются от темпов компенсации танков, но ББМ должно быть в 3 раза больше чем танков. А выходит так, что основной ББМ в российских войсках становятся танки, со всеми негативными вытекающими.

И да, для особо остроумных поясню, если бы российские войска имели бы полную штатную комплектацию, то они бы могли осуществлять наступления по широкому фронту, а не сидеть в обороне, которую не всегда удержать могут, даже имея количественное превосходство.

Слава нації!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20101

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