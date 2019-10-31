Депутат от путинской партии устроила дебош на борту самолета. Курьез попал на видео

Заслуженная артистка России и Осетии Лидия Вележева устроила настоящий дебош в самолете, который следова в Израиль.

Сообщается, что артистка "приняла на грудь" и поймала звезду, пишет glavred.

Вследствие инцидента самолет "Москва - Тель-Авив" был задержан на несколько часов и улетел уже без главной героини скандала.

Видеозапись попала к телеграм-каналу Mash.

Попутчики сообщают, что женщина устроила настоящий дебош. В сообщении говорится, что Вележева вела себя неадекватно, просьбы сотрудников авиакомпании полностью игнорировала. Ее пытались успокоить не только сотрудники, но и пассажиры, которым совсем не хотелось, чтобы рейс задерживали, однако она категорически отказывалась покидать самолет, огрызаясь на людей. Все это длилось несколько часов.

Пассажиры были шокированы поведением пьяной Вележевой, из уст которой звучали фразы: "Я — актриса. А вы плебеи, потому что наверняка купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными".

Спустя некоторый промежуток времени в самолет пришла полиция по просьбе пассажиров. Вележева продолжала вести себя неадекватно и отказывалась покидать борт самолета. Однако ее все же скрутили и вывели с салона.

Членов экипажа также вывели из самолета для дачи показаний.

Лидия Вележева родом из Киева. После развода родителей она училась в школе-интернате. В 13 лет снялась на Киностудии Довженко в эпизодической роли. Именно тогда е подметили и посоветовали стать актрисой. В Киевский университет им. Карпенко-Карого она поступить не смогла, поэтому отправилась покорять Москву, где сложилась ее судьба.

На сегодняшний день она член путинской партии Единая Россия и Заслуженный артист РФ в области культуры.

Источник: hyser.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»