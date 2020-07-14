Держприкордонслужба щодо пропуску через лінію розмежування

Відповідно до наказу Командувача об’єднаних сил пропуск через лінію розмежування в Донецькій та Луганській областях на цей час здійснюється через КПВВ «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська».

13 липня окупаційна адміністрація Росії відновила пропуск через свій блокпост на дорожньому коридорі Донецьк – Маріуполь. Станом на 12:00 на даному напрямку через КПВВ «Новотроїцьке» в бік тимчасово окупованої території України прикордонники оформили близько 100 осіб та 7 транспортних засобів. З боку ТОТУ на в'їзд до контрольованої території прибуло 38 осіб та 8 автомобілів.

На цю ж годину через КПВВ «Станиця Луганська» лінію розмежування в пішому порядку перетнуло 710 осіб. До тимчасово окупованої території – 229, до контрольованої території – 481.

Прикордонники разом з правозахисними організаціями роз'яснюють цивільним особам ризики подорожування через лінію розмежування, попереджають про можливість не пропуску з боку окупантів. Також наголошують – у разі відмови в перетині залишатися в сірій зоні небезпечно через можливі обстріли бойовиків, тому варто негайно повертатися в бік контрольованої території України.

Рух через КПВВ «Мар’їнка» продовжує залишатися заблокованим бойовиками.

Нагадуємо, що всі громадяни, які прибувають з тимчасово окупованої території, зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію, встановивши мобільний додаток «Дій вдома» або, за їх згоди, двотижневу обсервацію в лікувальних закладах, визначених органами місцевої влади. Від обов’язкової самоізоляції (обсервації) звільняються особи, які слідують через лінію розмежування для здачі зовнішнього незалежного оцінювання за наявності підтверджуючих документів.

Источник: kmu.gov.ua

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