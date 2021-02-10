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Девочки смотрели Тетрадь смерти/Death note перед тем, как покончили с собой

Девочки смотрели Тетрадь смерти/Death note перед тем, как покончили с собой

9 февраля, в Самаре погибли две юные школьницы, которые упали с высоты 16 этажа жилого дома по улице Киевской. Девочки смотрели аниме «Тетрадь смерти».

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно предоставленным данным, следователи изучили историю просмотров на ноутбуках покончивших с собой самарских шестиклассниц. В результате было установлено, что подростки просматривали аниме «Тетрадь смерти».

Стоит заметить, что Суд в Санкт-Петербурге признал запрещенными в России японское аниме «Тетрадь смерти» и третий эпизод сериала «Инуяшики». Присутствовавший на заседании эксперт объяснил, что в лентах присутствуют сцены, которые пропагандируют самоубийства и могут оказать негативное влияние на психику юных зрителей.

Комиксы и сериал «Тетрадь смерти» требовали запретить еще в 2013 году после трагической смерти школьницы. Однако тогда экспертиза выявила, что проекты популярной франшизы не оказали влияния на состояние подростка.

Напомним, что в российской Самаре после падения с многоэтажки погибли две 12-летние девочки; они выпрыгнули вместе. По некоторым данным, незадолго до смерти школьницы выполняли задания из группы в соцсети.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: суицид

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