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Ссора с женой: на пр.Науки мужчина выстрелил себе в голову

Ссора с женой: на пр.Науки мужчина выстрелил себе в голову

В Харькове мужчина открыл стрельбу. Первыми об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. В облуправлении Нацполиции Vgorode подтвердили факт стрельбы.

По данным полиции, утром 8 июня на проспекте Науки обнаружен пьяный 37-летний мужчина, который выстрелил из оружия "Форт-17Р" и попал себе в надбровную область. Свой поступок он объяснил тем, что поссорился с женой. Мужчину госпитализировали в больницу.

Полицейские изъяли оружие. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Предупреждение: фото 18+

Фото: ХС

Источник: kh.vgorode.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: суицид

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