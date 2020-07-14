Онука Елвіса Преслі знайшли мертвим — ЗМІ пишуть про самогубство

Онук Елвіса Преслі Бенджамін Кіо знайдений мертвим у своєму будинку в місті Калабас (Каліфорнія).

Американські таблоїди повідомили про самогубство внука «короля рок-н-ролу». Згодом цю версію підтвердив представник його матері. Нібито Кіо знайшли із вогнепальним пораненням голови.

Бенджаміну Кіо було 27 років. Він був сином Лізи Марі Преслі і музиканта Денні Кіо. Його дід і бабуся по материнській лінії — Елвіс і Прісцилла Преслі.

Представник матері Кіо сказав, що Ліза Марі «розбита горем і спустошена».

Бенджамін Кіо зі своєю матір'ю Лізою Марі Преслі, фото — Інстаграм Лізи Марі Преслі

Бенджамін, як і його дід, був музикантом, але не вів активного публічного життя. У 2009 році він підписав контракт з Universal на 5 млн дол. на запис п’яти альбомів, проте так і не випустив їх.

Елвіс Преслі помер у 1977 році від зловживання медикаментами і депресії.

Источник: racurs.ua/

Новости портала «Весь Харьков»