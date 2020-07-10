Смерть мэра Сеула: подозревают самоубийство
Южнокорейского чиновника после продолжительных поисков нашли мертвым в парке в центре столицы. Предварительно следов насильственной смерти не обнаружили.
Вероятной причиной смерти градоначальника столицы Южной Кореи Пак Вон Суна является самоубийство, точную причину установит следствие после вскрытия. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает агентство Yonhap.
Тело мэра Сеула нашли в результате широкомасштабной поисковой операции, которая продолжалась около семи часов. Его обнаружили в парке в центре столицы, неподалеку от собственной официальной резиденции, указано в сообщении.
Полиция предполагает, что Вок Сун покончил с собой, однако точную причину смерти установит следствие.
Ранее сообщалось, что мэра Сеула разыскивают после его загадочного исчезновения. Позже его нашли мертвым, однако южнокорейская полиция опровергла эту информацию.
Источник: Новости Ю