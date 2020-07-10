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Смерть мэра Сеула: подозревают самоубийство

Смерть мэра Сеула: подозревают самоубийство

Южнокорейского чиновника после продолжительных поисков нашли мертвым в парке в центре столицы. Предварительно следов насильственной смерти не обнаружили.

Вероятной причиной смерти градоначальника столицы Южной Кореи Пак Вон Суна является самоубийство, точную причину установит следствие после вскрытия. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает агентство Yonhap.

Тело мэра Сеула нашли в результате широкомасштабной поисковой операции, которая продолжалась около семи часов. Его обнаружили в парке в центре столицы, неподалеку от собственной официальной резиденции, указано в сообщении.

Полиция предполагает, что Вок Сун покончил с собой, однако точную причину смерти установит следствие.

Ранее сообщалось, что мэра Сеула разыскивают после его загадочного исчезновения. Позже его нашли мертвым, однако южнокорейская полиция опровергла эту информацию.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: суицид

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