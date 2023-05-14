«Диверсії», «бавовни», надзвичайні події – це та реальність, в яку занурилася путінська росія

Розібране залізничне полотно, підрив ЛЕП, займання резервуару з нафтопродуктами, удар по Керченському мосту, атака безпілотника на кремль…

Цей список подій, які в рф прийнято називати «панікі нєт» і «всьо под контролем», досить великий, суттєвий і такий, що не даватиме росіянам спокійно існувати. Як кажуть серед людей: «далі – більше».

Детальніше про загадкові події в рф, які організовують невідомі люди, – у графіці

Джерело: https://t.me/spravdi/29023

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