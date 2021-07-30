«ДНР» залишає хворих дітей-сиріт без можливості знайти сім’ю

На території ОРДЛО російські терористи під виглядом «захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків», відібрали у хворих малюків можливість знайти сім’ю. Окупаційна влада заявила про це, як про «велике досягнення», повідомляє видання «Патріот Донбасу».

Окупанти «прийняли закон», в якому затвердили перелік захворювань, що перешкоджають усиновленню дитини. Згідно з цим «законом», права на сім’ю хворі діти не мають, тому про них «подбає» псевдореспубліка.

У перелік захворювань увійшли:

● туберкульоз органів дихання у осіб, що відносяться до I та II груп диспансерного спостереження;

● інфекційні захворювання, в т. ч. лепра, до припинення диспансерного спостереження в зв’язку зі стійкою ремісією;

● хвороби, викликані вірусом імунодефіциту людини, до припинення диспансерного спостереження в зв’язку зі стійкою ремісією;

● злоякісні онкозахворювання будь-якої локалізації III-IV стадій, а також злоякісні новоутворення будь-якої локалізації III стадій до проведення радикального лікування;

● психічні розлади і розлади поведінки до припинення диспансерного спостереження;

● наркоманія, токсикоманія, алкоголізм;

● захворювання і травми, що призвели до інвалідності I групи;

● хвороба Альцгеймера;

● спінальна м’язова атрофія і споріднені синдроми;

● епізодичні і пароксизмальні розлади.

На думку представників проросійської окупаційної влади, «рускій мір», який привів до руйнування Донеччини та злиднів, здатен більш потурбуватися про дітей, ніж любляча родина.

Источник: sprotyv.info

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