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Дональд Трамп опублікував у Twitter своє тюремне фото.

Дональд Трамп опублікував у Twitter своє тюремне фото.

Знімок зроблено напередодні в окружній в'язниці Фултон в Атланті. Туди експрезидент США прибув для формального арешту у справі про втручання у вибори 2020 року.

Після усіх необхідних процедур політик вніс заставу в розмірі 200 тисяч доларів і був звільнений.

Зазначимо, що Трамп став першим діючим чи колишнім президентом США, який має тюремне фото.

**В обвинуваченнях, які одне за одним висувають проти Дональда Трампа, вже можна й заплутатися. Але експрезидент США не здається, сподіваючись знову ввійти до Білого дому 2024 року й помилувати самого себе. Однак нове обвинувачення, пред’явлене основному республіканському кандидату, може перекреслити ці плани.

Just business

Дональд Трамп-молодший розпочав продаж футболок з тюремним фото батька.

За словами сина експрезидента, він не намагатиметься отримати прибутки від товарів із зображенням батька.

Трамп-молодший написав у Twitter, що спрямує усі виручені від продажу футболок кошти до правового фонду на боротьбу з "тиранією та божевіллям, які ми усі зараз бачимо". 

Дональд Трамп опублікував у Twitter своє тюремне фото.

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В той час, коли Дональд Трамп перебував у в'язниці у Джорджії, президент США Джо Байден опублікував у Twitter ось такий допис.

"До речі, спало на думку, що сьогодні чудовий день для того, щоб пожертвувати кошти на мою кампанію", — написав Байден.

**Коли тобі вже 80, твій рівень тролінгу не може бути нижчим за вік.

Джерело: https://t.me/znua_live/109080

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: суд, США, трамп

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