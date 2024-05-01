Такер Карлсон взял интервью у дугина

Посмотрел целиком эту мерзость - интервью Такера Карлсона с дугиным.

У меня после просмотра (к счастью, оно было короткое, всего 21 минута) возникло лишь одно желание - чтобы Карлсон после этого взял интервью у Невзорова.

Никто лучше Невзорова не пояснил бы Карлсону и его аудитории, что из себя представляет весь этот мимикрирующий под традиционализм дугинский фашизм, природу которого Невзоров целенаправленно изучал годами. Плюс, размер аудитории Невзорова обеспечил бы такому интервью необходимый резонанс (2 миллиона в Ютубе + 1,1 миллион в Телеграме).

Но Карлсону это не нужно, он подбирает для интервью тех, кто соответствует его пропаганде, а не разоблачает её - в его деятельности в принципе нет попытки найти правду.

В сухом остатке остаётся следующее.

1. В опубликованном интервью ничего нет об Украине. С одной стороны, это удивительно, а с другой - понятно, ведь после того как Трамп не стал препятствовать принятию помощи Украине в апреле, раскачивание темы Украины противоречило бы действиям Трампа, чего Карлсон старается не делать. А интервью, вероятно, было записано в феврале во время визита в москву. Так что всё, что касалось Украины, Такер мог целенаправленно вырезать. Этим можно объяснить, почему интервью получилось всего 20-минутным.

Два момента с упоминанием Украины - это 1) когда Карлсон заявил, что книги дугина не являются руководством по изготовлению бомб или по вторжению в Украину; 2) в подводке к интервью, где Карлсон написал, что "украинское правительство убило дочь дугина".

(Профессиональный журналист Такер Карлсон, видимо, забыл о цитате дугина: "Территорию от Одессы до Харькова мы освободим и так или иначе присоединим. Это уже не обсуждается. Западная Украина в составе Польши, на первый взгляд, - это приемлемо. Нам - наше, а вторая половина несостоявшейся Украины отходит туда, о чем мечтали ее власти").

2. Все 20 минут интервью дугин нёс о том, как вреден либерализм и индивидуализм, ведь он приводит к вырождению человека. Карлсон, кивая, слушал и иногда задавал наводящие вопросы. И, конечно, не спросил, а не приводит ли к вырождению человека убийство сотен тысяч украинцев.

Это всё, что нужно знать.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/14986

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