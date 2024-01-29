Дональд Трамп пообіцяв "боротися до кінця" з сенатською угодою щодо кордону, від якої залежить майбутнє фінансування військової підтримки України.

Про це пише Politico.

Під час виступу у Неваді Трамп заявив, що неопублікована двопартійна угода "є поганим законопроєктом" і нібито немає жодних шансів на прийняття.

"Немає жодних шансів, що я підтримаю цю жахливу зраду Америки, яка передбачає відкриті кордони. Цього не станеться, і я буду боротися з цим до кінця. Багато сенаторів намагаються звинуватити мене у цьому. Будь ласка, звинувачуйте мене, але краще не мати жодного законопроєкту, ніж поганий", – сказав він.

Також експрезидент США похвалив спікера Палати Представників Джонсона, який назвав майбутню угоду щодо кордону "вже мертвою".

Джерело: https://t.me/gruntmedia/41649

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